Astro e galã dos anos 80, Sylvinho Blau Blau cantará muitos sucessos no Show Festa Ploc - Divulgação

Astro e galã dos anos 80, Sylvinho Blau Blau cantará muitos sucessos no Show Festa Ploc Divulgação

Publicado 06/11/2021 18:53 | Atualizado 06/11/2021 19:07

Nilópolis - O Parque Municipal de Gericinó, no Centro, de Nilópolis, recebe neste domingo (07/11), durante todo o dia, mais uma edição do 'Arte na Natureza', com muita música, aulão de zumba, entre outras atividades. A atração principal do evento será o "Show Festa Ploc Anos 80, com Sylvinho Blau Blau" e todos os seus sucessos.

ARTE NA NATUREZA - PARQUE MUNICIPAL DE GERICINÓ (NILÓPOLIS)

O Arte na Natureza tem uma programação bastante variada Divulgação / PMN

9h às 17h: Feirinha Cultural da Geri

10h: Aulão de zumba com prof. Marquinhos



12h às 15h: Palco livre com o grupo Prata da Casa



15h: Yoga infantil com a instrutora Carol / Espaço Diversão Zen



15h30: Show Festa Ploc Anos 80 com Sylvinho Blau Blau

* É proibido o porte e o consumo de bebidas alcoólicas dentro do Parque Municipal.