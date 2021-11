Nilópolis

Secretaria de Trabalho de Nilópolis abre novas turmas de cursos gratuitos em novembro

Os moradores do município interessados em garantir uma vaga devem levar xerox do documento de identidade e do comprovante de residência, de 9h as 17h

Publicado 04/11/2021 13:57 | Atualizado há 1 dia