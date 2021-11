A apresentadora Sávia David e o grupo Bakaninha Beija-Flor na gravação do especial - Divulgação

Publicado 05/11/2021 15:30 | Atualizado 05/11/2021 15:37

A apresentadora e musa da Beija-Flor de Nilópolis, Sávia David, na gravação do especial da TVMAX, com o a chef Geórgia Gomes e o grupo Bakaninha Beija-Flor Divulgação

Nilópolis - Uma luta incansável, de anos, que dia a dia rende frutos. Um total estimado em 4,5 milhões de negros escravizados em 350 anos fez do Brasil o maior território escravagista do Ocidente. As cicatrizes desse passado jamais serão apagadas, mas graças a medidas afirmativas implementadas por lei e após muita pressão de movimentos populares, a história da cultura negra vem sendo aos poucos resgatada. Símbolo dessa conquista é o, celebrado em 20 de novembro.Para comemorar esse dia com muita alegria e alto astral, não pode faltar samba e gastronomia. A música, a culinária brasileira tem a marca registrada do povo preto. Por isso, a apresentadora Sávia David, gravou o especial, para falar sobre o tema. Os convidados foram a chef Geórgia Gomes e o grupo Bakaninha Beija-Flor. No programa, eles falam sobre as conquistas pessoais e a importância dessa data que reforça a valorização do legado negro na história brasileira."Todos os integrantes do Bakaninha Beija-Flor são negros, com muito orgulho. Conquistamos nosso espaço na arte e na música, graças a luta dos nossos antepassados. Hoje estar aqui é fruto dessa luta. Ainda precisamos avançar muito, mas o caminho está aberto", celebra.A Chef Géórgia Gomes, proprietária do G&GGourmet, que faz parte do roteiro dos restaurantes de comida preta na cidade do Rio de Janeiro, conta que sua história foi marcada por superação. "O preconceito ainda é muito grande. Na cozinha eu sofri essa discriminação. Até chegar aqui foram muitas lágrimas e suor. Mas me alegro por ser referência para outras mulheres pretas que sonham. Elas veem uma luz, uma esperança de que é possível. Com trabalho, fé e muita dedicação", diz.Sávia também vem dessa história. Moradora de São João de Meriti, ela enfrentou muitos obstáculos para concluir duas faculdades, Direito e Educação Física, ser fisiculturista, digital influencer, chegar ao status de rainha de bateria da Escola de Samba Vila Maria, de São Paulo e musa da Beija-Flor. A azul e branco de Nilópolis traz esse tema no enredo de 2022.