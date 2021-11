Nilópolis

Caminhão do Saúde Móvel estaciona no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis

O atendimento aos homens é o foco no Novembro Azul. São oferecidos aos homens, no mês de combate ao câncer de próstata, ultrassonografia abdominal e pélvica, transretal da próstata e coleta do PSA (hormônio da próstata)

