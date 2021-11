Serão oferecidas aproximadamente 200 vagas no total - Divulgação / PMN

Publicado 04/11/2021 13:57 | Atualizado 04/11/2021 14:05

Nilópolis - Mais uma oportunidade para os moradores de Nilópolis se capacitarem pro mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico abrirá novas turmas dos cursos gratuitos de Tranças, Manicure básico, Design de Sobrancelhas e Marketing Digital nas Redes Sociais. As inscrições devem ser feitas nesta quinta-feira (04/11), na sede da secretaria.

Segundo o secretário Eduardo Amorim, serão oferecidas aproximadamente 200 vagas no total. Os moradores do município interessados em garantir uma vaga devem levar xerox do documento de identidade e do comprovante de residência, de 9h as 17h. As aulas serão iniciadas no dia 9 de novembro.

A Secretaria de Trabalho fica localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 995 – Centro – Nilópolis. O telefone para contato é (21) 3761-6232 / (21) 99353-5890.