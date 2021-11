O caminhão da Saúde Móvel chegou nesta quarta-feira (03/10) ao Parque Municipal do Gericinó e vai continuar no local até sexta-feira (05/10) - Divulgação / PMN

Publicado 04/11/2021 13:47 | Atualizado 04/11/2021 13:52

Nilópolis - "Saúde também é coisa de homem". Este é o slogan da campanha do Novembro Azul, criado pela Secretaria de Saúde de Nilópolis. Numa iniciativa da Prefeitura junto ao SUS, o caminhão da Saúde Móvel chegou nesta quarta-feira (03/10) ao Parque Municipal do Gericinó e vai continuar no local até sexta-feira (05/10). São oferecidos aos homens, no mês de combate ao câncer de próstata, ultrassonografia abdominal e pélvica, transretal da próstata e coleta do PSA (hormônio da próstata) para os homens.

Além desses exames, eles podem fazer mamografia, densitometria óssea e ecocardiograma. Continua também o atendimento às mulheres que não conseguiram desfrutar desses serviços no mês de outubro. Para ambos os públicos, foi necessário fazer o agendamento no Posto Central para o Sistema de Regulação. Na quarta-feira, havia a expectativa de realizar 70 mamografias, 30 densitometrias ósseas e 80 ultrassonografias.

O Saúde Móvel conta com um urologista, um ultrassonografista e dispõe dos exames já mencionados. No caso do PSA, o paciente deveria ir ao Posto Central e solicitar o exame. São necessários três dias de repouso e sem esforço, para que o homem possa colher o sangue. O resultado é entregue no próprio posto de saúde onde o paciente fez a coleta e, se for necessário, ele deve retornar para nova consulta médica.

Terceiro sargento do Exército, Hugo Lourenço Jr, 58 anos, aguardava para fazer uma ultrassonografia abdominal da próstata. “Aconselho a todos que façam seus exames. Existe um tabu quanto ao exame de próstata, por exemplo. Muitos morrem porque não o fazem e, quanto mais cedo descobrir, melhor”, ressaltou ele, que está frequentando o Posto de Saúde de Nova Cidade. “Estou fazendo um check up e fui muito bem atendido lá", destacou.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), três em cada dez casos de câncer em homens são diagnosticados na próstata. A estimativa em 2021 é que o país vai registrar 65. 840 novos casos. Enquanto nos Estados Unidos há notificação de 7,7 mortes para cada 100 mil homens, no Brasil são 13,6 casos para cada 100 mil homens.