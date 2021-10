Quem estava marcado para se vacinar nos dias 1º e 2 de novembro pode antecipar a imunização, porque os postos vão estar fechados por causa do Feriado de Finados (02/11) - Divulgação / PMN

Quem estava marcado para se vacinar nos dias 1º e 2 de novembro pode antecipar a imunização, porque os postos vão estar fechados por causa do Feriado de Finados (02/11)Divulgação / PMN

Publicado 30/10/2021 12:12 | Atualizado 30/10/2021 12:17

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis continua a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para quem possui 55 anos ou mais, neste sábado (30/10). É preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos três meses para receber a dose de reforço. Quem estava marcado para se vacinar nos dias 1º e 2 de novembro (segunda e terça-feira), pode antecipar a imunização, porque os postos vão estar fechados por causa do feriado.



Prossegue também a repescagem para os profissionais de saúde acima de 18 anos que ainda não tomaram a terceira dose. Eles podem se dirigir a um dos pontos de vacinação contra a Covid-19.

Desde o início da semana, a segunda dose da Pfizer foi antecipada para 30 dias após a primeira dose, para quem possui 12 anos ou mais de idade. Neste sábado, todos os postos vão funcionar das 9h às 16h.



Continua também a imunização com a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram. É necessário levar documento de identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência, que é obrigatório.



Prossegue ainda a segunda dose para as pessoas que estão com a data agendada no cartão de vacinação. No caso do profissional de saúde, para ser atendido, ele precisa ter completado o intervalo de três meses da segunda dose e ser morador da cidade que trabalha em outro município ou morar em outro local, mas exercer o ofício na cidade.



O agente de saúde deve levar um crachá, contracheque, declaração da empresa ou carteira do conselho regional, além de um comprovante de residência (para quem trabalha fora da cidade).



Terceira dose para imunossuprimidos

Pessoas com alto grau de imunossupressão, maiores de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias, podem procurar os quatro postos que estão vacinando. É necessário apresentar o documento de identidade, CPF, comprovante de vacinação das duas doses, laudo médico ou receita médica e comprovante de residência.



Segunda dose

Foi antecipada a segunda dose da Pfizer para pessoas acima de 12 anos com intervalo de 30 dias ou mais. E as pessoas com datas agendadas no cartão de vacinação para receber a segunda dose, também devem se dirigir aos oito pontos que estão aplicando o imunizante seguindo a data marcada no cartão.



Pontos de vacinação - Nilópolis



Posto Central, Posto Cabral, Posto Manoel Reis, Posto Novo Horizonte, Drive-Thru no Parque de Eventos, Posto Paiol e Nova Olinda



Sábado (30/10) – Terceira dose para pessoas com 55 anos ou mais, profissionais de saúde com 18 anos ou mais, para imunossuprimidos, para idosos acamados; antecipação da segunda dose da Pfizer para maiores de 12 anos e segunda dose de acordo com o calendário de vacinação; primeira dose para pessoas maiores de 18 anos.





Endereço dos Postos de Saúde



Posto Central

Rua João Pessoa 1530 Centro. Tel.: 2691-2257



Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol



Ponto de vacinação no drive-thru do Parque de Eventos de Nilópolis

Rua Carmela Dutra, sem número, Frigorífico



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº