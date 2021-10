Os alunos a partir de 12 anos poderão tomar tanto a primeira, como a segunda dose nas 12 unidades escolares - Divulgação / PMN

Publicado 29/10/2021 01:00 | Atualizado 29/10/2021 01:02

Nilópolis - Além de levar a vacinação para os alunos das escolas municipais, as secretarias de Saúde e Educação de Nilópolis, iniciam nesta sexta-feira (29/10), a aplicação da vacina contra a Covid-19 nas escolas da rede estadual de ensino do município. A imunização acontecerá também no dia 03 de novembro (quarta-feira).



Os alunos a partir de 12 anos poderão tomar tanto a primeira, como a segunda dose nas 12 unidades escolares. É obrigatório a presença do responsável para os menores de idade, além de ser necessário levar RG, CPF, ou carteirinha do SUS. Os responsáveis também podem se vacinar.



Confira abaixo a lista das escolas estaduais de Nilópolis que estarão vacinando contra a Covid-19



Sexta-feira (29/10)

8h – CIEP 389 Haroldo Barbosa; CIEP 230 Manoel Malaquias Gurgel da Silva, C. E. Aydano De Almeida



10h – C. E. Marechal Zenóbio da Costa; C. E. Professor Mario Campos; C. E. Professor Ubiratan Reis Barbosa



13h – CIEP 389 Haroldo Barbosa; CIEP 230 Manoel Malaquias Gurgel da Silva, C. E. Aydano De Almeida



18h – C. E. Marechal Zenóbio da Costa; C. E. Professor Mario Campos; C. E. Professor Ubiratan Reis Barbosa



Quarta-feira (03/11)

8h – I. E. Carlos Pasquale; C. E. Nuta Bartlet Janes; C. E. Antônio Figueira de Almeida



10h – C. E. Bertha D’Alessandro; C. E. João Cardoso; C. E. Joaquim de Almeida Flores



13h – I. E. Carlos Pasquale; C. E. Nuta Bartlet Janes; C. E. Antônio Figueira de Almeida



18h – C. E. Bertha D’Alessandro; C. E. João Cardoso; C. E. Joaquim de Almeida Flores