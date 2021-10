A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DPDivulgação / 20º BPM

Publicado 28/10/2021 13:03 | Atualizado 28/10/2021 13:05

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam no início da noite desta quarta-feira (27/10), em Nilópolis, uma réplica de arma de fogo com um homem, quando estavam em patrulhamento pela Via Light.

A ocorrência com a arma e a mochila apreendida, além de dinheiro, cartão Rio Card, aparelho celular e a carteira, foram registradas da 57ª DP (Nilópolis).