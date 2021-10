A decoração cheia de aranhas e morcegos de cartolina, foi feita pelas participantes das aulas de artesanato oferecidas pela casa - Divulgação / PMN

Publicado 27/10/2021 09:00 | Atualizado 27/10/2021 09:26

Nilópolis - Com direito a decoração temática, fantasias e apresentação de dança, a Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, em Nilópolis, foi cenário para festa de Halloween, na tarde desta segunda-feira (25/10), organizada pela diretora Cláudia Trinta e as participantes.

A decoração cheia de aranhas e morcegos de cartolina, foi feita pelas participantes das aulas de artesanato oferecidas pela casa, segundo Cláudia. “Os enfeites foram elas que produziram nas aulas de artesanato durante o mês de outubro. Elas topam tudo aqui!“, contou a diretora, que foi caracterizada de bruxinha para a confraternização.

Além do carimbó, a professora Ivana Sampaio levou também o que ela e as alunas nomearam de ‘dança da bruxa’, com coreografia inspirada na música Thriller do cantor Michael Jackson Divulgação / PMN A animação ficou por conta da apresentação de carimbó, ideia da aluna Vera Regina, 67 anos, frequentadora assídua da casa. “Eu ensaio com a professora Ivana, e como aqui a gente tá sempre animado, foi ótimo depois de tanto tempo poder dançar e se apresentar aqui“, contou.

Além desse tipo de dança, a professora Ivana Sampaio levou também o que ela e as alunas nomearam de ‘dança da bruxa’, com coreografia inspirada na música Thriller do cantor Michael Jackson. “Para ficar no tema da festa escolhi essa música, e adaptei alguns movimentos por conta da nossa idade“, explicou a professora, que dá aula de carimbó voluntariamente em sua casa.

Uma das integrantes, Esmeralda Gama, completou 78 anos nesta segunda-feira e celebrou dançando. “Hoje é meu aniversário e eu adorei essa festa, gostei muito de comemorar aqui, frequento aqui há muito tempo e a Casa da Mulher também“, relatou ela, que comemorou o aniversário se apresentando.