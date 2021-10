Serão 14 unidades como polo de vacinação. Os alunos, com 12 anos ou mais, poderão tomar a primeira ou segunda dose com a presença do responsável e portando Carteirinha do SUS ou RG e CPF - Divulgação / PMN

Serão 14 unidades como polo de vacinação. Os alunos, com 12 anos ou mais, poderão tomar a primeira ou segunda dose com a presença do responsável e portando Carteirinha do SUS ou RG e CPFDivulgação / PMN

Publicado 26/10/2021 20:32 | Atualizado 26/10/2021 20:52

Nilópolis - Para aumentar ainda mais a adesão da população à vacinação contra a Covid-19 e com a volta às aulas 100% presenciais, a Secretaria de Saúde de Nilópolis, junto com a Secretaria Municipal de Educação, decidiram aplicar o imunizante nas escolas da rede municipal de ensino, iniciando nesta quarta-feira (27/10), até a próxima sexta-feira (29/10).

Serão 14 unidades como polo de vacinação. Os alunos, com 12 anos ou mais, poderão tomar a primeira ou segunda dose com a presença do responsável e portando Carteira do SUS ou RG e CPF. Os responsáveis que ainda não tiverem tomado alguma dose, também podem garantir a imunização.



Na próxima semana, as secretarias estarão levando a vacinação para as escolas estaduais e privadas do município.



Confira abaixo a lista das escolas que aplicarão a vacina contra a Covid-19

27/10 (Quarta-feira)



8h – E.M. Antônio Aureliano Batista; E. M. Companheiros de Maryland; E. M. Coronel Antônio Benigno Ribeiro

10h – E. M. Dr. Nilo Peçanha; E. M. Margarida Fernandes Sabino; E. M. Maria da Conceição Cardoso

13h – E. M. Antônio Aureliano Batista; E. M. Professora Edyr Ribeiro;



28/10 (Quinta-feira)



8h – E.M. Poeta Carlos Drummond de Andrade; E. M. Vereador Orlando Hungria; E. M. Jorge Mkhail Jarjous

10h – E. M. Paul Harris;

13h – E. M. Paul Harris;

18h – E. M. Jorge Mkhail Jarjous

29/10 (Sexta-feira)

8h – E. M. Sagrado Coração de Jesus; E. M. Consuelo Estruc Silva, E. M. Prof. Washington Bittencourt

13h – E. M. Sagrado Coração de Jesus; E. M. Consuelo Estruc Silva, E. M. Prof. Washington Bittencourt