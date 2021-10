Os servidores da Secretaria Municipal de Transportes vivem a expectativa da aprovação do Adicional de Risco de Vida (ARV) - Divulgação / PMN

Publicado 27/10/2021 16:14 | Atualizado 27/10/2021 16:22

Nilópolis – A Câmara de Vereadores de Nilópolis discutiu na última semana a questão do Adicional de Risco de Vida (ARV) para os servidores municipais ligados a Secretaria de Transportes. A indicação legislativa do adicional é do vereador Álvaro Cunha Ramos (Avante), membro da Comissão de Transportes da Casa.



O vereador Álvaro Cunha Ramos (Avante), o Alvinho, conta com a sensibilidade do prefeito para aprovação do Adicional de Risco de Vida Divulgação

Na indicação nº 835/2021, encaminhada ao prefeito Abraão David Neto (PL), o vereador ampara a solicitação na Lei Municipal 6401/2013, que garante este benefício a outras categorias. Os agentes de trânsito não foram contemplados à época.

O vereador, que tem conseguido vitórias para a categoria, como o novo fardamento para os agentes de trânsito, conta com a sensibilidade do prefeito, para uma conquista tão importante aos servidores da Secretaria Municipal de Transportes.