As vacinas aplicadas serão a segunda e terceira dose da Pfizer - Divulgação

Publicado 27/10/2021 10:30 | Atualizado 27/10/2021 11:01

Nilópolis - A Academia Lifefit de Nilópolis, no Centro, realiza na tarde desta quarta-feira (27/10), vacinação contra a Covid-19 para profissionais de educação física moradores do município. A ação acontece de 14h às 16h, em parceria com a Prefeitura.



As vacinas aplicadas serão a segunda e terceira dose da Pfizer. Para se vacinar, o educador físico deverá apresentar o registro profissional do Conselho Regional de Educação Física (CREF) e o cartão de vacinação.



Serviço:

Vacinação para profissionais de educação física na Lifefit Nilópolis



Data: 27/10/21 (Quarta-feira)



Horário: 14h às 16h



Local: Av. Roberto Silveira, 1540 – Centro, Nilópolis



Documentos necessários: CREF e cartão de vacinação