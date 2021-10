A exposição de artesanato aconteceu no 2º piso do Shopping - Divulgação

Publicado 29/10/2021 00:50 | Atualizado 29/10/2021 00:51

Nilópolis - Como parte do calendário de ações do Outubro Rosa, a Casa da Mulher Nilopolitana realizou nesta quinta-feira (28/10), uma exposição de artesanato no 2º piso do Shopping Nilópolis Square. A atividade, que teve início há três semanas, contou com as alunas das oficinas oferecidas pela Casa produzindo e pondo em exibição os trabalhos artesanais.

“A exposição é uma forma de valorizar os trabalhos manuais que elas produzem porque essa é uma forma delas se preencherem. Então aqui, temos o intuito de abraçá-las e fazerem elas progredirem, porque isso também é uma forma delas terem renda’’, explicou Maristela Moraes, supervisora dos cursos de artesanato oferecidos pela Casa da Mulher. Lá, tem oficinas de biscuit, fuxico, patch apliquê, crochê, pintura em tecido e outros.

Dayse Brown, 47 anos, é aluna de fuxico e patch apliquê há aproximadamente 3 meses e encontrou na instituição um estímulo. “Eu amo de paixão as aulas, é muito gratificante. A Casa é muito acolhedora e transformou minha vida. Quando eu faço alguma dessas atividades parece que os problemas somem’’, contou ela enquanto produzia uma peça de uma encomenda que recebeu.

A atividade contou com a presença da superintendente dos Direitos da Mulher e responsável pela instituição, Nilcéa Cardoso, e do subsecretário de Cidadania e Direitos Humanos Rafael Abreu. “A gente procura a cada momento dar a essas mulheres suporte para lutar por novos caminhos. Cada coisinha que elas elaboram, cada objeto que elas transformam em arte é uma alegria incontida’’, reforçou Nilcéia.