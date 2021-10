É preciso apresentar o cartão de vacinação e um documento de identidade com CPF - Divulgação / GRES Beija-Flor

Publicado 29/10/2021 16:03 | Atualizado 29/10/2021 16:08

Nilópolis – A GRES Beija-Flor de Nilópolis terá neste sábado (30/10), um dia de vacinação contra a Covid-19, para quem não está com o ciclo de imunização completo. De 9h às 16h, a quadra da escola, no Centro, estará aberta para as pessoas da comunidade nilopolitana e segmentos, sejam de Nilópolis ou não. Estarão sendo aplicadas a 2ª dose e a dose de reforço (3ª dose).



A quadra da Beija-Flor fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, Nilópolis Divulgação / GRES Beija-Flor



2ª DOSE DA PFIZER

Para quem tomou a 1ª dose da Pfizer há 30 dias



3ª DOSE DA PFIZER

Para quem tomou a 2ª dose da Coronavac ou Astrazeneca há três meses.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Saúde de Nilópolis.

