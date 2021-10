Os agentes tiveram como disciplinas: armamento e tiro de calibre 12 e PT .40, abordagem a veículos, algemaçāo e condução, adestramento em área de risco e conduta de Patrulha - Divulgação / PMN

Os agentes tiveram como disciplinas: armamento e tiro de calibre 12 e PT .40, abordagem a veículos, algemaçāo e condução, adestramento em área de risco e conduta de PatrulhaDivulgação / PMN

Publicado 29/10/2021 14:34 | Atualizado 29/10/2021 14:36

Nilópolis - Nesta semana, 15 agentes da Guarda Municipal de Nilópolis participaram do Curso Tático de Nivelamento Operacional. A atividade faz parte do Programa Anual de Instrução Profissional em Segurança Pública (PAIPS), e tem como objetivo aprimorar o efetivo da Guarda Municipal da cidade.



Uma parceria da Secretaria de Segurança Municipal de Nilópolis com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), o curso de capacitação foi realizado no Centro de Instrução Especializada (CIESP), localizado no Completo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Os agentes tiveram treinamento com armamento e tiro de calibre 12 e PT 40 Divulgação / PMN

Os agentes tiveram como disciplinas: armamento e tiro de calibre 12 e PT .40, abordagem a veículos, algemaço e condução, adestramento em área de risco e conduta de Patrulha.

Os instrutores eram do Grupo de Intervenções Táticas (GIT) e do Serviço de Operações Especiais da Polícia Penal (SOE).