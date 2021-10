Segundo a Secretaria de Saúde de Nilópolis, há 22 dias, o município não registra mortes por Covid-19 nem transferência de pacientes com a doença entre unidades - Divulgação / PMN

Nilópolis – A cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, trabalha com o dia 18 de novembro, como a data para liberação das máscaras em locais abertos. A medida da Princesinha da Baixada, seguiria a linha da cidade do Rio de Janeiro, que nesta semana flexibilizou o uso do acessório, em locais ao ar livre.

Atualmente, Nilópolis tem o índice de 54% para vacinados com a segunda dose ou dose única contra a Covid-19. Caso, até a data prevista (18/11), o índice atinja 70%, a mascara deixará de ser obrigatória em locais aberto.



Segundo a Secretaria de Saúde de Nilópolis, há 22 dias, o município não registra mortes por Covid-19 nem transferência de pacientes com a doença entre unidades.



"Se até 18 de novembro a cidade chegar a 70% dos vacinados com a segunda dose, poderá haver liberação do uso de máscaras em locais ao ar livre", destacou a nota oficial.