Publicado 31/10/2021 15:01

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis informou, neste domingo (31/10), que a vacinação contra a Covid-19 será suspensa nesta segunda (01/11) e na terça-feira (02/11), por causa dos feriados do Dia do Servidor Público e do Dia de Finados, respectivamente. Na quarta-feira (03/11), a vacinação será reiniciada, nos pontos de imunização definidos.



Os serviços de emergência da UPA JK, do SAMU, da Semserp, da Guarda Municipal e da Defesa Civil não serão interrompidos.

Um decreto do prefeito Abraãozinho (PL) transferiu o feriado do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, para o dia 1º de novembro.

A interrupção da vacinação por dois dias foi decidida também porque há 24 dias Nilópolis não registra casos de falecimentos e transferências. A informação é da Secretaria de Saúde, que notificou zero número de pacientes internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Juscelino Kubitschek, no Centro, transferidos para hospitais fora do município ou falecidos.

O fato é atribuído ao alto percentual de vacinados com primeira e segunda dose na cidade. Há 139 mil 422 pessoas vacináveis no município. Entre os imunizados com a primeira dose, são 78%. E há 54% de vacinados com a segunda dose ou a dose única. Esses dados estão no Localiza SUS.