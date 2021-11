O homem foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde permaneceu preso - Divulgação / 20º BPM

Publicado 06/11/2021 17:20

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, neste sábado (06/11), um homem que estaria ameaçando uma família com uma faca, na Avenida Governador Roberto da Silveira, no bairro Olinda, em Nilópolis, após o recebimento de um chamado local.

Segundo os agentes, ao chegaram no local o acusado não se encontrava. A guarnição dos policiais militares entrou em contato com o solicitante, e após consultar os seus documentos do homem, constatou-se um mandado de prisão em favor do mesmo.

O homem foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde permaneceu preso.