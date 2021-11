O Corpo de Bombeiros e policiais militares do 20º BPM, foram acionados para o local - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/11/2021 12:46 | Atualizado 07/11/2021 12:56

Nilópolis - Um barbeiro foi assassinado, na tarde deste sábado (06/11), no Centro, em Nilópolis. O cabelereiro é conhecido no local, como Luisinho. Segundo informações nos moradores, o barbeiro estava trabalhando, na Rua Felicidade de Jesus Teixeira, quando uma motocicleta parou em frente ao estabelecimento do profissional de beleza. O assassino saltou do veículo, e efetuou vários disparos contra o barbeiro, fugindo em seguida.

O Corpo de Bombeiros e policiais militares do 20º BPM, foram acionados para o local. O nome completo do barbeiro e as causas do assassinato, ainda não foram divulgados.

A investigação do caso deve seguir para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)