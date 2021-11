Dirigentes da Liga Nilopolitana de Desportos e do Esporte Clube Oswaldo Cruz (azul) que conquistou o Campeonato de Veteranos 2021 - Divulgação

Publicado 09/11/2021

Nilópolis - O Esporte Clube Oswaldo Cruz conquistou, no último domingo (07/11), o Campeonato de Veteranos da Liga Nilopolitana de Desportos (LDN) de 2021. A finalíssima foi disputada na Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro Frigorífico, e teve entrada franca para os amantes do futebol amador.

O ECOC faturou o título nos pênaltis por 5 a 4, batendo o Esporte Clube Filhos de Nilópolis, após um 0 a 0, no tempo regulamentar.