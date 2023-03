A aposentada Rosangela Pereira Fernandes está em tratamento contra o câncer de mama e pulmão há um ano, e se emocionou ao lembra que perdeu a irmã para a Covid-19 - Divulgação / PMN

Publicado 01/03/2023 23:48 | Atualizado 02/03/2023 10:16

Nilópolis - O município de Nilópolis iniciou a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer nesta terça-feira (28/02). Podem se vacinar pessoas com 12 anos ou mais que são imunocomprometidos (autoimunes) e tenham intervalo de quatro meses desde a segunda dose ou segunda dose de reforço. A vacinação ocorre no Posto Central e nos Centros de Residência Terapêutica, onde os idosos vão receber a visita de técnicos e enfermeiros da rede municipal de saúde.

A aposentada Rosangela Pereira Fernandes, de 61 anos, moradora do centro de Nilópolis, está em tratamento contra o câncer de mama e pulmão há um ano e se emocionou ao contar que perdeu a irmã para a Covid-19 em dezembro de 2020. Uma das primeiras a vacinar com a bivalente, ela destacou a importância de se imunizar.



São imunocomprometidos: "Faço tratamento contra o câncer e estou me sentindo mais protegida com essa vacina. É necessário que as pessoas procurem os postos para se imunizar porque essa doença é uma caixinha de surpresas. Eu perdi a minha irmã, na época não tinha vacina. Ela foi embora muito jovem. Cada um reage de uma maneira. Isso não quer dizer que não vai pegar a doença, mas pelo menos ela vem mais branda", salientou Rosangela.

. Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea

. Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)

. Pessoas com imunodeficiências primárias

. Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e uso de corticóides

. Crianças: dose de prednisona equivalente a 14 dias

. Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise

. Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses

. Pessoas com neoplasias hematológicas

Para receber o imunizante é necessário apresentar o certificado nacional de vacinação covid-19 de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O Posto Central está localizado na rua João Pessoa, nº1543.