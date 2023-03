Rachel dos Santos se emocionou ao receber o certificado de Conselheiro Municipal - Divulgação / PMN

02/03/2023

Nilópolis - Nesta quarta-feira (01/03), ocorreu a posse dos conselhos municipais de Promoção de Igualdade Racial e de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Entre titulares e suplentes, 38 pessoas receberam certificados. O primeiro encontro será agendado ainda para este mês.

Com o objetivo de atender as necessidades da sociedade, os conselhos municipais formulam, propõem e implementam diretrizes de ações para a construção de políticas públicas em conjunto com o poder executivo no âmbito municipal.Rachel dos Santos, de 39 anos, se emocionou ao receber o certificado. Ela pretende seguir os passos do pai que morreu há oito meses. "Fiquei muito emocionada porque o meu pai deixou um cargo pra mim que eu nem esperava receber. Fui escolhida para ser conselheira de Igualdade Racial e estou muito feliz de estar junto nessa. Tenho vários objetivos e quero lutar para combater o racismo, o preconceito e a intolerância religiosa. Meu pai lutou por isso e estou seguindo o que ele deixou", destacou a futura yalorixà da Casa dos Filhos de Xangô Ilê Omô Obá Agodô.Islene Motta, de 55 anos, é professora de língua portuguesa e atua como conselheira dos direitos da mulher, militante LGBTQIA+ e agora conselheira da Igualdade Racial. "Estamos aqui para formar uma equipe que trabalha junta. Todos são muito bem vindos. Que cada pessoa, com a sua experiência de vida, possa contribuir para que o conselho e a cidade atue. Precisamos fazer valer a nossa voz", contou.