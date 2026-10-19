Unidade móvel permanece no Parque Natural do Gericinó até 31 de outubro e já realizou 1.990 atendimentos - Divulgação

Unidade móvel permanece no Parque Natural do Gericinó até 31 de outubro e já realizou 1.990 atendimentosDivulgação

Publicado 19/10/2026 07:00





A extensão do prazo integra as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA).



Entre os serviços disponíveis estão mamografias e ultrassonografias transvaginais, das mamas, da pelve e do abdômen total. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

O Ministério da Saúde prorrogou até 31 de outubro a permanência da Carreta da Saúde da Mulher em Nilópolis, na Baixada Fluminense . Instalada no Parque Natural Prefeito Farid Abrão, no bairro Gericinó, a unidade móvel oferece exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre 11 de setembro e 10 de outubro, foram realizados 1.990 atendimentos a mulheres do município.A extensão do prazo integra as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA).Entre os serviços disponíveis estão mamografias e ultrassonografias transvaginais, das mamas, da pelve e do abdômen total. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Mamografias são realizadas sem agendamento



As mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar a mamografia sem necessidade de agendamento prévio. O exame é disponibilizado exclusivamente de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da unidade.



Para os demais procedimentos, é necessário agendamento antecipado. As pacientes devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para receber orientações e, quando indicado, o encaminhamento para atendimento na carreta.



Além dos exames, a estrutura oferece avaliação especializada e encaminhamento para outras etapas do tratamento, quando necessário. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços e contribuir para a identificação precoce de doenças, incluindo os cânceres de mama e do colo do útero.



Unidade integra programa federal de saúde



A carreta faz parte do programa Agora Tem Especialistas, desenvolvido pelo Ministério da Saúde para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias na rede pública.



O diretor do Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Rodrigo Oliveira, visitou a unidade móvel durante um sábado de atendimento.



Segundo o representante do Ministério da Saúde, a proposta é aproximar os serviços especializados da população e reduzir o tempo de espera por procedimentos no SUS.



De acordo com dados divulgados pelo Ministério, o programa Agora Tem Especialistas já contabilizou mais de 1,2 milhão de procedimentos e atendeu aproximadamente 460 mil pessoas.



Investimentos buscam ampliar atendimento na Baixada



A continuidade dos serviços em Nilópolis faz parte das medidas federais para fortalecer a assistência especializada na Baixada Fluminense.



Outra ação anunciada pelo Ministério da Saúde é o investimento de R$ 5,3 milhões na construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Nova Iguaçu. A iniciativa busca ampliar a estrutura de atendimento e o acesso da população aos serviços da rede pública.



Em Nilópolis, a Carreta da Saúde da Mulher continuará recebendo pacientes até o fim de outubro, com atendimento gratuito conforme os critérios estabelecidos para cada exame.