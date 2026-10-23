Nilópolis e Nova Iguaçu terão ônibus gratuitos para população no domingo de eleiçãoDivulgação
A entrada estará franqueada nestas linhas das 6h às 20h, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor. O decreto 5581/26 cumpre uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
A tarifa estará suspensa nas seguintes linhas:
Cavalcanti e CIA
001 - Mirandela x Cabral
002 - Manoel Reis x Rodoviária
Expresso São Francisco
01 - Soares Neiva x Rodoviária
02 - Paiol de Pólvora x Cabral
03 - Bairro Novo Horizonte x Pedro Álvares Cabral
04 - Nova Cidade x Paiol de Pólvora
05 - Nova Cidade x Centro
06 - Maria Braga x Cabral
07 - Paiol de Pólvora x Centro
Assim como no primeiro turno, toda a frota municipal estará em circulação, com 292 ônibus distribuídos em 73 linhas. A gratuidade vale para os veículos convencionais e não contempla as linhas executivas.
A medida foi estabelecida por decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da Prefeitura em 29 de setembro. A determinação prevê a operação com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender à demanda do dia da votação.
A iniciativa segue as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que tratam da oferta gratuita de transporte coletivo urbano nos dias de eleição.
Guarda Municipal reforça patrulhamento
A Prefeitura também vai reforçar a segurança nas proximidades dos locais de votação instalados em escolas públicas. A Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, iniciou na quarta-feira (21) o patrulhamento nas escolas que receberão eleitores. Até domingo, 100% do efetivo estará disponível para a operação. A ação busca prevenir ocorrências que possam comprometer o processo eleitoral, como furtos de cabos de energia elétrica.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.