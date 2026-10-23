Nilópolis e Nova Iguaçu terão ônibus gratuitos para população no domingo de eleição - Divulgação

Nilópolis e Nova Iguaçu terão ônibus gratuitos para população no domingo de eleiçãoDivulgação

Publicado 23/10/2026 10:26





A entrada estará franqueada nestas linhas das 6h às 20h, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor. O decreto 5581/26 cumpre uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



A tarifa estará suspensa nas seguintes linhas:



Cavalcanti e CIA

001 - Mirandela x Cabral

002 - Manoel Reis x Rodoviária



Expresso São Francisco

01 - Soares Neiva x Rodoviária

02 - Paiol de Pólvora x Cabral

03 - Bairro Novo Horizonte x Pedro Álvares Cabral

04 - Nova Cidade x Paiol de Pólvora

05 - Nova Cidade x Centro

06 - Maria Braga x Cabral

07 - Paiol de Pólvora x Centro A Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense determinou, por meio do decreto nº 5581/26, o acesso gratuito aos serviços de transportes em nove linhas municipais no próximo domingo, 25 de outubro, data do segundo turno das eleições para presidente e governadores de cinco estados e do Distrito Federal.A entrada estará franqueada nestas linhas das 6h às 20h, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor. O decreto 5581/26 cumpre uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.Cavalcanti e CIA001 - Mirandela x Cabral002 - Manoel Reis x RodoviáriaExpresso São Francisco01 - Soares Neiva x Rodoviária02 - Paiol de Pólvora x Cabral03 - Bairro Novo Horizonte x Pedro Álvares Cabral04 - Nova Cidade x Paiol de Pólvora05 - Nova Cidade x Centro06 - Maria Braga x Cabral07 - Paiol de Pólvora x Centro

Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu também oferecerá transporte público municipal gratuito neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. A gratuidade será válida das 6h às 20h e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. O município conta com 615.377 eleitores, sendo o quarto maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro.



Assim como no primeiro turno, toda a frota municipal estará em circulação, com 292 ônibus distribuídos em 73 linhas. A gratuidade vale para os veículos convencionais e não contempla as linhas executivas.



A medida foi estabelecida por decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da Prefeitura em 29 de setembro. A determinação prevê a operação com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender à demanda do dia da votação.



A iniciativa segue as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que tratam da oferta gratuita de transporte coletivo urbano nos dias de eleição.



Guarda Municipal reforça patrulhamento



A Prefeitura também vai reforçar a segurança nas proximidades dos locais de votação instalados em escolas públicas. A Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, iniciou na quarta-feira (21) o patrulhamento nas escolas que receberão eleitores. Até domingo, 100% do efetivo estará disponível para a operação. A ação busca prevenir ocorrências que possam comprometer o processo eleitoral, como furtos de cabos de energia elétrica.