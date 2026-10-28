Durante a abordagem, os guardas apreenderam 213 pinos de cocaína e R$ 392 em dinheiroDivulgação

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Aline Martins
Um homem de 24 anos foi detido por agentes da Guarda Municipal de Nilópolis, na Baixada Fluminense, após uma perseguição nas proximidades da Vila Olímpica. Durante a abordagem, os guardas apreenderam 213 pinos de cocaína e R$ 392 em dinheiro. O caso foi encaminhado à 57ª DP (Nilópolis).

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, agentes do Núcleo de Inteligência e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizavam patrulhamento quando perceberam dois homens em uma motocicleta. Ao avistarem as equipes, os ocupantes fizeram uma manobra de retorno, passaram a circular na contramão e tentaram fugir.

Os guardas iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar o passageiro, identificado como Marcleire Messias Santos. O condutor, que estaria armado, conseguiu escapar e não foi localizado. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o suspeito reagiu à abordagem com socos e chutes contra os agentes, que precisaram contê-lo. Após a detenção, Marcleire foi levado ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek (JK), onde recebeu atendimento médico.

Vítima de tentativa de assalto reconheceu suspeito

Na unidade hospitalar, os agentes receberam a informação de que os dois ocupantes da motocicleta teriam participado de uma tentativa de roubo contra pedestres. Durante a ação, uma pessoa foi atingida por um disparo de arma de fogo.

A vítima, que também recebia atendimento no Hospital JK, reconheceu o homem detido como sendo o responsável pelo tiro, segundo a ocorrência apresentada pela Guarda Municipal. A suspeita ainda depende de apuração policial.

Drogas e dinheiro apreendidos

Com o suspeito, os agentes recolheram 213 pinos de cocaína e R$ 392, sendo R$ 374 em cédulas e R$ 18 em moedas. O homem foi conduzido à 57ª DP, onde a ocorrência foi apresentada. Segundo as informações repassadas, ele foi preso por tráfico de drogas.
A participação dele na tentativa de roubo e no disparo que feriu a vítima também foi relatada aos policiais. A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem, mas não localizada até o fechamento. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestções .