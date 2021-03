Validade foi prorrogada por 30 dias Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 10:12

Niterói - A Nittrans informa que os Cartões de Estacionamento para Vaga Especial (Ceve) e Estacionamento para Idoso (Cei) com data de vencimento entre os meses de março e abril de 2021 terão a data de validade prorrogada por trinta dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de Niterói nesta quarta-feira, 24 de março, na Portaria 64/2021, da NitTrans.

A medida leva em consideração a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus, como isolamento social. O protocolo da NitTrans ficará fechado ao público entre os dias 26 de março e 4 de abril, conforme estabelece o Decreto Municipal 13.954/2021.