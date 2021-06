Suspeito foi conduzido à 76ª DP - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:58

Niterói - Policiais do Serviço Reservado (P2) do 12º BPM (Niterói), rastrearam a localização do suspeito no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói..

Homem estava foragido após cometer os crimes no estado de Sergipe, no Nordeste Brasileiro.



Após receber a informação do paradeiro do suspeito, por meio do Disque Denúncia, os policiais foram a um imóvel, nessa quarta-feira (9), a fim de verificar se o procurado de fato estava no local. Chegando à casa, os agentes foram atendidos pelo próprio foragido, que permitiu a entrada dos agentes.



Foram feitas buscas no local, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta ao bando de dados da PM, ficou comprovado que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, por crimes de roubo, que teriam sido praticados em Sergipe. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 76ª DP (Niterói), ficando à disposição da justiça.