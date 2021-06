Em 2019, atleta foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ) - Imagem Arquivo

Em 2019, atleta foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ)Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:43

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, volta às competições a partir desta sexta-feira, dia 11, na Copa Alive, em Búzios (RJ), evento disputado no Clube Aretê, com premiação de R$ 20 mil.

Ralff atua com seu parceiro do circuito mundial, João Lauro Carneiro. Será seu primeiro evento da temporada que vem sendo prejudicada pela pandemia da COVID-19.

"Depois de quase um ano sem jogar torneios, estou de volta. Nesse meio tempo tive uma lesão no joelho que atrapalhou minha preparação. Minha expectativa é não sentir dor e poder voltar em alto nível e evoluir fisicamente para voltar ao melhor nível. O torneio está muito forte, com nomes de grande quilate, como o Marcus Ferreira (tp 20 do mundo). Não será nada fácil, mas vamos com tudo para este torneio", disse Ralff que irá na quinta-feira para a cidade na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.

Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).