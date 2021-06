Valorização dos pontos históricos da cidade agrada aos niteroienses - Foto Leonardo Simplicio

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:17

Niterói - Vinte e dois refletores com lâmpadas de sódio de 400W estão dando um colorido diferente aos paredões do Forte do Pico e São Luiz, em Niterói. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) é a responsável pela restauração desta iluminação histórica, que já pode ser vista pelos niteroienses e também por quem estiver nas praias Vermelha e do Flamengo, no Rio de Janeiro.

“A nova iluminação dos fortes do Pico e São Luiz está dando um toque ainda mais especial nesta paisagem de tirar o fôlego. Essa é mais uma demonstração de zelo e atenção da Seconser, que não poupa esforços nos cuidados com a nossa cidade. Nosso patrimônio histórico é, inclusive, um atrativo especial para o turismo, importante vertente da nossa retomada econômica”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

De acordo com dados da Seconser, a iluminação foi feita no governo de João Sampaio e depois retomada na administração Godofredo Pinto, mas acabou desligada posteriormente. E, agora, foi recuperada pela secretaria, que também realizou o trabalho de poda na área.

“A fachada da muralha virada para a entrada da Baía de Guanabara também foi acesa, brindando e instigando a curiosidade dos turistas e moradores da nossa cidade, e do Rio de Janeiro, de frente para a praia da Urca, no conjunto do Pão de Açúcar”, contou a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.