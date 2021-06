Atleta de Niterói embarca para o Pan-Americano de Wrestling no México

A Competição acontecerá nos dias 11 e 12 de Junho e será transmitido ao vivo pelo site da UWW - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:17

Niterói - Yan Landim, de 16 anos, embarcou para o México na última terça-feira (8) após garantir uma vaga na Seletiva Nacional de Wrestling, na categoria Greco-Romana até 51 kg, que aconteceu na cidade de Rio Bonito. Com a vitória, o atleta conseguiu uma oportunidade disputar o campeonato Pan-Americano, que acontecerá na Cidade do México.



Apesar da oportunidade única no país norte-americano, o atleta, que começou a carreira aos 11 anos de idade, já é experiente e participou de outras competições no exterior, como o Mundial de Wrestling na Hungria, em 2017, e no Panamá, no mesmo ano.



Yan Landim começou a carreira treinando no complexo esportivo do Caio Martins, em Niterói, ao lado de seus irmãos Paulo Júnior e Yuri Landim.

O jovem e a equipe a qual faz parte treinam no 12º BPM. A equipe e o batalhão possuem uma parceria onde o espaço é utilizado para a prática do esporte visando oferecer às crianças e jovens o ensinamento do esporte, mas também a oportunidade de desenvolver características como disciplina, respeito e espírito de equipe. Administrado pela Tânia Regina junto com a professora Dailane Reis, a equipe oferece treinos gratuitos no local.