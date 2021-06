Adolescente começou cantando em igrejas da cidade - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:54

Niterói - A participante de Niterói, Bia Miranda, de 13 anos, moradora do Engenho do Mato, cantou "Tristeza" e ficou na expectativa pela resposta dos técnicos. No finalzinho de sua apresentação, Brown e Gaby viraram as cadeiras e a surpreenderam. "Estar aqui e conseguir manter a calma e tranquilidade é muito difícil", disse Gaby que elogiou a participante. Bia escolheu ficar no time Gaby.

Por ter sido escolhida por dois jurados, coube a Bia escolher quem queria de técnico, e ela escolheu a Gaby Amarantos. “Eu fiquei muito emocionada. Sempre assisti o programa e quando a gente participa é diferente. Fiquei muito feliz e também fiquei nervosa na espera de um dos técnicos virar a cadeira para mim. Eu já tinha conversado e tinha muita vontade de ficar no time do Brown, mas o discurso que a Gaby fez tocou no meu coração”, contou Bia.



Bia começou cantar ainda criança em casa, com seus pais, e aprendeu alguns instrumentos musicais com o pai, o consultor de negócios Sandro Costa, 41 anos.