Manifestantes na frente do Plaza ShoppingImagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:51 | Atualizado 08/06/2021 08:52

Niterói - Na noite desta segunda-feira (7) a entrada do Plaza Shopping, no Centro, ficou tomada por manifestantes.

Com faixas e cartazes, familiares, amigos e diversos Órgãos de Direitos humanos se uniram para protestar contra o feminicídio. A morte de Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, no Plaza Shopping, em Niterói, na última quarta-feira (2), ainda choca ao ser lembrada.

O Brasil registrou oficialmente em 2020 a morte de 1.338 mulheres por sua condição de gênero, assassinatos praticados em sua maioria por companheiros, ex-companheiros ou pretensos companheiros.

Os dados consolidados do ano passado, que tiveram 10 de seus 12 meses sob o efeito da pandemia da Covid-19, foram colhidos pela reportagem nas secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal.



Em relação a 2019 houve uma alta de 2%, mas a violência contra as mulheres cresceu em níveis mais alarmantes no Centro-Oeste (14%) e no Norte (37%). Nordeste (+3) e Sudeste (-3) apresentaram pequenas variações. No Sul, houve queda de 14%.



Os números mostram que a violência contra a mulher tem trilhado uma trajetória de alta - o feminicídio cresceu 8% de 2018 para 2019, de acordo com dados atualizados-, apesar do endurecimento da legislação em anos recentes.