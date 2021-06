Concessionária informou que infelizmente, problema vem sendo recorrente - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 10:01

Niterói - De acordo com informações confirmadas pela Ecoponte, um grande apagão atingiu a Ponte Rio-Niterói, na noite do último domingo (6). O problema teve início por volta das 17h.



Em nota, a concessionária Ecoponte esclareceu que identificou nos últimos dias sucessivos furtos de cabos praticados por criminosos no trecho do Rio da Ponte Rio-Niterói e relatou o caso aos órgãos de segurança pública. Estas ações criminosas se intensificaram neste final de semana, o que levou ao apagão em toda Ponte Rio-Niterói, incluindo as alças do trecho do Rio. Todas as equipes de manutenção foram acionadas e trabalharam rapidamente para restabelecer o fornecimento de energia na Ponte.





Motoristas que fizeram a travessia da Ponte Rio-Niterói relatam, em suas redes sociais, que foram surpreendidos com a via completamente às escuras. Muitos postaram fotos e alertaram amigos e familiares.



Apesar do problema, a concessionária esclarece que o tempo de travessia da ponte não foi afetado, com duração média de 13 min nos dois sentidos, e que nenhum acidente foi registrado.