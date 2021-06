Bichinhos foram castrados e vacinados - Imagem Arquivo

Bichinhos foram castrados e vacinadosImagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 09:55

Niterói - A Semana do Meio Ambiente 2021 em Niterói terminou no último domingo (06) com a feira virtual de adoção de animais. Foi a segunda edição do ano da campanha de adoção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). Os interessados puderam adotar cães e gatos em uma live que foi transmitida pelas páginas da Prefeitura de Niterói e da secretaria no Facebook.

Cerca de 20 animais foram oferecidos para adoção, todos castrados e vacinados.

“As campanhas virtuais estão trazendo bons resultados. Esse formato também agradou aos protetores, por isso quando as campanhas presenciais puderem ser realizadas, iremos fazer em formato híbrido, virtual e presencial ao mesmo tempo, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à adoção responsável”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal.

Nos últimos quatro anos de campanha, mais de 1.500 animais foram adotados. Durante a live, os protetores estarão reunidos em um sítio e cada um apresentará e contará a história e o perfil de cada animal.