Serão disponibilizados para venda online 50 lugaresImagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:51 | Atualizado 08/06/2021 09:08

Niterói - A próxima live de Diogo Nogueira será especial e dedicada aos apaixonados. Transmitida direto do palco do Theatro Municipal de Niterói, a ”Live dos Namorados – Clássicos Cabaré” acontecerá no dia 12 de junho, sábado, às 19h, em dia e horário diferentes das que já vem fazendo desde o início da pandemia, aos domingos, na hora do almoço, levando muita musica boa e alegria. Mas também será aberta ao público. Serão disponibilizados para venda online somente 50 lugares, através do site e aplicativo da sympla, a partir da terça-feira, dia 8 de junho, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária contra o coronavírus.

Diogo é atualmente referência das lives de entretenimento. Sua primeira foi para comemorar o aniversário, há mais de 1 ano, e já foi um sucesso. De lá pra cá foram mais de 11 milhões de views em suas oito lives, sempre com repertório especial.

Nesta live de comemoração do “dia dos namorados” não vai ser diferente. Diogo fará um show especial acompanhado dos músicos Rogério Caetano (violão de 7 cordas) e Rafael dos Anjos (violão de 6 cordas), numa combinação única, cantando algumas das mais emblemáticas músicas do cancioneiro popular brasileiro. Haverá transmissão simultânea no youtube do Diogo (diogo.no/youtube) e também no do theatro (https://www.youtube.com/channel/UCemZieYFvQp4cCgDx_1lzpQ).

O repertório traz um passeio por canções brasileiras, contemporâneas, históricas e modernas, de João Nogueira a Lulu Santos, passando por Pixinguinha e Chitãozinho e Xororó.

Diogo tem uma relação especial com a cidade de Niterói e com o Theatro Municipal, onde já se apresentou inúmeras vezes com diferentes shows. Além disso, gravou na cidade em novembro passado o projeto audiovisual “Samba de Verão”, composto por três álbuns diferentes: “Sol”, lançado em janeiro, “Céu”, em fevereiro, e “Lua”, em março, com participações especiais de Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal e ainda um momento especial do Diogo apresentando cinco partideiros da nova geração do samba. As imagens foram feitas dentro de uma balsa numa Marina em Niterói, no mar da Baía da Guanabara, com um palco de 500 m2, vista privilegiada do Rio de Janeiro e a silhueta das montanhas da cidade ao fundo. A primeira música lançada desse projeto foi o single “Bota pra Tocar Tim Maia”, que caiu no gosto do público, atingindo mais de um milhão de views em menos de um mês e já se incorporou aos hits de sua carreira.

Todos os artistas e profissionais serão testados do Covid 19 e obedecendo aos cuidados necessários e distanciamento recomendado pela OMS.

SERVIÇO

Live Diogo Nogueira

Data: 12 de junho, sábado

Horário: 19h

Transmissão simultânea: Youtube do Diogo Nogueira (diogo.no/youtube) e também no do Theatro Municipal de Niterói (https://www.youtube.com/channel/UCemZieYFvQp4cCgDx_1lzpQ).

Presencial também

Disponibilizados para venda online 50 lugares, através do site e app da Sympla, a partir de terça-feira, dia 8 de junho, seguindo todos os protocolos sanitários.

Valor: R$ 100.

O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35 - Centro