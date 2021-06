O formato remoto continuará sendo disponibilizado - Imagem Divulgação

O formato remoto continuará sendo disponibilizadoImagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:53

Niterói - Cinco escolas da rede municipal de ensino de Niterói retomaram as aulas presenciais na última segunda-feira (07), dando prosseguimento ao processo de implementação do ensino híbrido planejado pela Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação. Todas as escolas foram sanitizadas e adequadas ao retorno com as demarcações de espaçamento, além de estarem equipadas com materiais de segurança de uso individual e coletivo. Até o momento, 20 escolas da rede municipal já retornaram ao ensino presencial em Niterói.

As unidades de ensino que retornaram nesta semana foram: Escola Municipal (E. M.) Julia Cortines (1° e 5º anos), em Icaraí; E.M. Antinéia Silveira Miranda (9° ano), no Caramujo; E. M. Sítio do Ipê (1º e 5º anos), em Pendotiba; Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes (GREI 5), em Santa Rosa, e UMEI Vale Feliz (3º ano), no Engenho do Mato. Seguindo o cronograma, na próxima segunda-feira (14), as escolas E. M. Profº Paulo de Almeida Campos (1º e 5º anos), em Icaraí, e UMEI Maria Vitória Ayres Neves (GREI 5), no Centro, também recomeçam com as aulas presenciais, além de mais uma turma na UMEI Vale Feliz (1º ano), no Engenho do Mato

Publicidade

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, ressaltou que as aulas presenciais são acompanhadas pela secretaria para garantir o comprimento dos protocolos de segurança.

“Estamos atuando em todas as frentes para uma melhor qualidade de ensino. A pandemia criou enormes desafios na educação e estamos implementando ações para superá-los. Presenciamos todo o processo de reabertura das unidades, visitando as escolas antes, durante e depois de abrir. Com segurança e de forma gradual, vamos trabalhar para reabrir todas as escolas da rede. É emocionante ver a alegria dos alunos ao retornar às salas de aula e o encontro com seus professores”, enfatizou o secretário.

Publicidade

A assessora de Desenvolvimento da Educação de Niterói, Tatiana Santos, reforçou a importância das escolas para os alunos, as famílias e a comunidade escolar.

“Continuamos a abertura gradativa e responsável das escolas da rede. A retomada das aulas presenciais é muito importante para os alunos, as famílias e toda a comunidade escolar, pois a escola é um espaço de aprendizado constante e mútuo”, destacou Tatiana.

Publicidade

A reabertura segue as regras estabelecidas no Plano de Retomada das Aulas, que prevê o distanciamento social, uso de máscara de proteção obrigatória, além de revezamento entre os estudantes. O retorno acontece de acordo com as especificidades de cada unidade seguindo o plano local elaborado pelas escolas. As aulas presenciais têm duração reduzida, de três horas diárias, com no máximo 50% de ocupação dentro de sala. No Ensino Fundamental 1, as aulas presenciais ocorrem em revezamento semanal, separados em grupos. Já na Educação Infantil, as crianças podem ir para a escola todos os dias. No caso das unidades com tempo integral, os alunos são divididos em grupos nos turnos da manhã ou da tarde.

A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação ressaltam que o ensino híbrido não é obrigatório para os alunos. O formato remoto continuará sendo disponibilizado.