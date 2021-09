As atividades começam às 10h com as oficinas elaboradas pelo Grupo Carimbó da Pedra, da Região Oceânica de Niterói, composto por artistas e pesquisadores paraenses e fluminenses reunidos com o intuito de valorizar e difundir para a população fluminense a cultura tradicional e popular do estado do Pará, especialmente o carimbó. - Divulgação

As atividades começam às 10h com as oficinas elaboradas pelo Grupo Carimbó da Pedra, da Região Oceânica de Niterói, composto por artistas e pesquisadores paraenses e fluminenses reunidos com o intuito de valorizar e difundir para a população fluminense a cultura tradicional e popular do estado do Pará, especialmente o carimbó.Divulgação

Publicado 03/09/2021 20:46

A Prefeitura de Niterói promove, neste sábado (04), o Projeto Uma Manhã no Parque - Vem Folclorear, no Parque Rural, no Engenho do Mato. Segundo informações, será uma manhã de atividades gratuitas sobre o folclore brasileiro destinado a todas as idades com contação de histórias, vivências instrumentais, oficinas de chapéus de boi com fitas coloridas, passeio à cavalo e apresentação interativa de carimbó, a partir das 10h.

A coordenadora geral do Parque Rural de Niterói, Simone Siqueira, destacou a importância do fortalecimento da cultura nacional. “O conhecimento da cultura reforça a valorização bem como o incentivo ao desenvolvimento da região. Devemos conhecer e experimentar culturas como forma de valorizar a diversidade dos povos e transmitir para as futuras gerações o conhecimento adquirido”, disse Simone.

A contação de histórias e apresentação junto a oficinas terão efeitos sonoros e participação da plateia. O chapéu de boi confeccionado na oficina será levado para casa pelos primeiros 15 inscritos por ordem de chegada. Neste dia, também será iniciada a construção de um boi-bumbá para o Espaço do Parque Rural de Niterói, o qual será batizado pelos participantes e seguirá em cortejo na próxima atividade, que acontecerá dia 11 de setembro.

O passeio a cavalo será realizado após as atividades folclóricas com os participantes, sendo necessário respeitar o turno de uma hora. O passeio acontece na pista coberta e é organizado por chegada e redirecionamento do público infantil participante das oficinas, como preferência. Caso alguma atividade tenha lotação acima do número previsto e possível de participantes, o público será direcionado para atividades paralelas.