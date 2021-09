Nesta segunda-feira (13) Niterói segue com a aplicação da dose de reforço em pessoas com mais de 70 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. - Divulgação PMN

Publicado 12/09/2021 19:53

A cidade de Niterói dá exemplo de vacinação e já concluiu a imunização contra a Covid-19 em 50,7% da população. A cidade é a primeira do estado a ultrapassar a marca de 50% de população totalmente imunizada e o índice é superior ao alcançado até a última sexta-feira (10) pelos estados brasileiros. Mato Grosso do Sul, o primeiro do ranking nacional, vacinou 48,18% dos seus habitantes. Em comparação com o Brasil, Niterói também está à frente. Segundo dados do consórcio nacional de imprensa, o país completou a imunização em 33,71% dos brasileiros.

Os números alcançados por Niterói também impressionam quando comparados com outros países. Segundo o Our World In Data, que monitora a vacinação contra a Covid-19 em todo o planeta, apenas, 29,60% da população mundial está totalmente imunizada contra a doença. Os índices alcançados por Niterói estão próximos de países como Estados Unidos, que vacinou 54% da sua população, e Japão, com 50% dos habitantes totalmente imunizados, mas à frente de várias nações, como Austrália, com 32,6%, e Argentina, que até agora aplicou a segunda dose ou a dose única em 37,3%.

Até a última sexta-feira (10), a cidade já havia aplicado a primeira dose em 83% da sua população total, de 515.317 habitantes, segundo dados do IBGE. Receberam a primeira dose 429.104 pessoas e a segunda dose foi aplicada em 262.267 pessoas. A dose única foi aplicada em 12.266 pessoas.

"Considerando somente a população acima dos 18 anos, em Niterói o percentual de vacinados com a primeira dose chega a 98,5%, também o maior índice entre os municípios fluminenses e bem acima da média nacional. Nessa fatia da população, o percentual dos que já tomaram as duas doses chega a 67,1%", disse a Prefeitura em texto.

Reforço - A cidade também iniciou a aplicação da dose de reforço em idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão. Já foram aplicadas 834 doses nesse grupo, que inclui idosos com mais de 70 anos e pessoas acamadas, que recebem a dose de reforço em casa.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, fala sobre essa conquista e ressalta o empenho do município no processo de vacinação. “Desde o início da vacinação contra a Covid-19 trabalhamos com empenho para imunizar o mais rápido possível os moradores de Niterói. Agora ultrapassamos a marca de 50% da população imunizada com as duas doses ou a dose única. Essa é uma grande conquista e vamos continuar trabalhando nas ações de combate ao coronavírus. Aproveito para agradecer aos profissionais de saúde, que desempenham seu trabalho de forma incansável, e à população do município pela consciência nas medidas de prevenção à doença”, disse o secretário.

Repescagem – Nesta segunda-feira (13) Niterói segue com a aplicação da dose de reforço em pessoas com mais de 70 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. Para receber a dose, os idosos devem comparecer a um dos oito postos de vacinação disponíveis para este público, levando os comprovantes da primeira e da segunda dose, documento de identidade e comprovante de residência em Niterói. A dose de reforço também será aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Para esse grupo, será necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de vacinação, laudo médico ou receita médica.

Os postos de vacinação também estarão recebendo para a repescagem todas as pessoas com mais de 12 anos que ainda não receberam a primeira dose e pessoas para a segunda dose do imunizante na data assinalada no cartão de vacinação. Gestantes, lactantes e puérperas também podem se imunizar.

Os 10 pontos distribuídos pelo município têm entrada liberada das 8h às 16 horas, e a aplicação das vacinas até 17 horas. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes, lactantes e puérperas, a imunização ocorre em três locais: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.

Os locais de vacinação para dose de reforço em idosos e imunização de adolescentes são:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Locais de vacinação para pessoas acima de 18 anos:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40 - Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Locais de vacinação para gestantes, lactantes e puérperas:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.