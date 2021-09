As doações poderão ser feitas no MAC (Foto), no Theatro Municipal e na Sala Nelson Pereira dos Santos, além de cinco pontos de vacinação contra Covid-19. - Divulgação PMN

Publicado 10/09/2021 20:20

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), que está completando 25 anos neste mês, será um dos novos pontos de arrecadação da Campanha Niterói Solidária. O Theatro Municipal, no Centro, e a Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, também passarão a receber alimentos e produtos de higiene. Até o momento, mais de 45 toneladas de alimentos já foram arrecadadas. A campanha continua recebendo doações em quatro pontos de vacinação contra a Covid-19, além do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, que é um dos postos volantes de imunização.

Segundo a Prefeitura, a campanha Niterói Solidária foi criada para ajudar famílias que não são assistidas pelos programas da Prefeitura de Niterói e estão em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Desde abril, qualquer pessoa pode comparecer a um dos postos e doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene.

O Executivo exaltou que, nesta nova fase da campanha, os niteroienses que visitarem os equipamentos culturais poderão aproveitar para ajudar aqueles que estão passando pela pandemia com mais dificuldade. "As doações poderão ser feitas nos horários das programações do MAC, Sala Nelson Pereira dos Santos e Theatro Municipal. A programação dos equipamentos culturais está disponível em http://culturaniteroi.com.br/", informou em texto.

A Prefeitura acrescentou que o Theatro Municipal também vai receber as doações de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 16h, e o MAC, terça a domingo, no mesmo horário. Nos pontos de vacinação, as doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h. Christa Grael, primeira-dama e coordenadora voluntária da campanha, ressaltou que a nova fase da Niterói Solidária acompanha o avanço da vacinação e o retorno gradual das atividades, ampliando sua atuação para os pontos de cultura.

“A pandemia trouxe inúmeros desafios para todos nós e dar continuidade à campanha é extremamente importante para continuar apoiando aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. A partir de agora, o niteroiense terá outras opções de pontos de arrecadação, facilitando o acesso e o ato voluntário. A Niterói Solidária conta com a ajuda de todos para continuar levando esperança a quem mais precisa”, pontuou Christa.

O presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Marcos Sabino, destacou a importância da parceria entre a campanha e os espaços de cultura da cidade. “A solidariedade do povo niteroiense já foi demonstrada em muitos momentos que a cidade se uniu para vencer momentos difíceis. Agora, estarmos juntos é alimentar em cada um de nós força e esperança. Tenho certeza que toda cadeia produtiva da cultura estará engajada nessa campanha tão bonita e necessária”, disse Marcos.

A Campanha Niterói Solidária foi lançada há pouco mais de cinco meses, no dia 7 de abril. Toda semana, entidades da sociedade civil recebem kits montados com os itens recebidos que irão para as famílias por intermédio das instituições cadastradas por chamamento público.

Locais de arrecadação:

Espaços culturais

Museu de Arte Contemporânea de Niterói - Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem.

Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro.

Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) - Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos.

Pontos de vacinação

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento - Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.