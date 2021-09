Os 17 jovens membros da Plenária do Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas de Niterói tomaram posse nesta quarta-feira (8). - Divulgação PMN

Publicado 09/09/2021 21:34 | Atualizado 09/09/2021 21:35

Os 17 jovens membros da Plenária do Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas de Niterói tomaram posse nesta quarta-feira (8). Lançado em agosto, durante a Semana da Juventude, a iniciativa tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar a juventude niteroiense para discutir os problemas decorrentes das mudanças do clima e o desenvolvimento sustentável. A plenária conta com representantes do poder público, da iniciativa privada, da academia e de organizações da sociedade organizada.

O prefeito Axel Grael enfatizou o protagonismo de Niterói na agenda climática e lembrou que o tema vem sendo discutido na cidade e os avanços em agendas efetivas.

“Cada vez mais, vemos relatórios que alertam sobre a urgência de medidas para reverter o processo de mudanças climáticas. As cidades são fundamentais nesse contexto, porque concentram quase 80% da energia produzida no mundo, e emitem 76% dos gases de efeito estufa. É fundamental que as cidades tomem o protagonismo nessa questão. A questão climática é muito complexa e nos exige ações que pensem localmente, regionalmente, nacionalmente e globalmente. É preciso fazer o cidadão comum entender que ele tem um papel a cumprir no tema das mudanças climáticas. Ao dar posse a esse fórum, Niterói, mais uma vez, toma posição de vanguarda e quer compartilhar com os jovens da cidade as responsabilidades para tomada de medidas preventivas e de adaptação. E mais importante, gerar uma reflexão que permita que a experiência do município influencie outras cidades também”, ressaltou.

O secretário municipal do Clima, Luciano Paez, frisou que o Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas é um palco fundamental para a construção, de forma participativa e democrática, através de todos os aspectos da sociedade, dos rumos da política pública da cidade

“Produzir as diretrizes deste processo, de forma altamente democrática, e envolvendo os jovens neste poder de decisão, legitima e consolida as ações que daremos para o futuro de Niterói”, afirmou.

O coordenador da Juventude da Prefeitura de Niterói, Eduardo Oliveira, ressaltou que a iniciativa de criar um fórum para discutir este tema, que já está no estatuto da Juventude, é mais um espaço para que se possa não apenas discutir os temas apresentados, mas também, propor soluções e alcançar cada vez mais jovens para refletir sobre essas questões.

“O trabalho que vem sendo realizado em Niterói servirá de modelo para outras cidades do país. É nas cidades onde a gente vive, onde a gente realiza o nosso trabalho e onde somos capazes de transformar aquele pequeno espaço desde a nossa casa, nosso bairro, mudando assim, de fato, a realidade do nosso país. A juventude é o futuro, é importante isso, mas nosso espaço é o presente que estamos e que podemos mudar. Essa juventude se coloca nesse espaço para mudar essa realidade com o que está errado e continuar o legado do que está certo”, comentou.

Representando os jovens integrantes do Fórum, Marco Rocco, destacou a importância da iniciativa com a representação de diferentes setores da sociedade, tanto do poder público, legislativo, sociedade civil e também da iniciativa privada.

“A Prefeitura está fazendo uma gestão muito atenta ao meio ambiente e a sustentabilidade, principalmente com a criação da secretaria municipal do Clima e, agora, com a criação deste fórum permanente. É uma honra e um desafio para todos aqui que estamos representando a juventude niteroiense fazer parte desta iniciativa”, disse.