A cantora Mona Vilardo interpreta Linda Batista, que foi a cantora preferida do presidente Getúlio Vargas, recebeu dele o título de "Estrela do Brasil".Foto: Lúcio Larangeira

Publicado 08/09/2021 21:23 | Atualizado 08/09/2021 21:42

A cantora niteroiense, Mona Vilardo, está com tudo e não está prosa. Ela vai estar, neste domingo (12), disponível no Youtube com o vídeo do espetáculo “Mona canta Linda”. Além de uma super homenagem que fez a “eterna Rainha do Rádio” Linda Batista, a artista também estará em vídeo para deficientes visuais.

Conforme informações, este show estreou em 2019 no Teatro Maison de France, ano do centenário de Linda Batista, e faz parte do projeto “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo”. Com direção geral de Vilma Melo e produção de Filomena Mancuzo, em 2020 “Mona canta Linda” foi premiado no Edital Retomada Cultural pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e foi apresentado no Theatro Municipal de Niterói, em junho de 2021.



Segundo os organizadores, a gravação do espetáculo poderá ser visto em duas versões: neste domingo, em homenagem ao aniversário da Rádio Nacional, onde Linda Batista cantou diversas vezes. E no dia 19 de setembro a gravação será voltada para o público com deficiência visual. A produção do espetáculo promoveu esse formato com audiodescrição, feita pela equipe J. Vasconcelos, bastante atuante no mercado de teatro e música.

“A gente cria um roteiro e verifica quais são os momentos que vão entrar as falas, porque não pode sobrepor o áudio enquanto a Mona estiver cantando. Após outros processos técnicos a gente finaliza com a narração e a mixagem. Nos dois dias o espetáculo, com duração de 1 hora, acontecerá no canal do Youtube da artista Mona Vilardo, às 17 horas. A transmissão será ao vivo, permitindo que Mona converse com quem estiver assistindo no chat do Youtube, que estará aberto", disse o produtor Janderson Vasconcelos ao explicar o método utilizado.

História - Linda Batista, a cantora preferida do presidente Getúlio Vargas, recebeu dele o título de “Estrela do Brasil”, por só gravar músicas brasileiras e se orgulhava de nunca cantar versões. Foi a maior intérprete de Lupicínio Rodrigues, sendo dela as famosas interpretações das canções “Volta” e “Vingança”.

“Linda foi a rainha das marchinhas e a que ficou por mais tempo com a faixa de Rainha do Rádio. Ela fazia coleções de joias e vestidos, e era considerada a mais chique entre as Rainhas do Rádio. Ao contrário de Dalva de Oliveira, não viveu um amor passional. O maior caso dela era com a própria carreira”, conta Mona Vilardo, que também é pesquisadora da MPB.