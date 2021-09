Segundo a Prefeitura, cerca de 80% dos alunos do 9º ano que adotaram o ensino híbrido participaram da avaliação - Divulgação SME/FME

Segundo a Prefeitura, cerca de 80% dos alunos do 9º ano que adotaram o ensino híbrido participaram da avaliaçãoDivulgação SME/FME

Publicado 08/09/2021 20:00 | Atualizado 08/09/2021 20:08

Depois do vai ou não vai, de aulas pela internet e dias de paralisação, os alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói realizam a Avaliação Diagnóstica da Rede para saberem como estão. Nesta quinta-feira (9) será a vez das turmas do 5º ano e na próxima semana (14) farão a prova os alunos do 3º ano. A partir da aplicação de uma prova, estão sendo avaliadas as habilidades de leitura e raciocínio lógico-matemático dos estudantes a fim de medir os impactos da pandemia na aprendizagem e orientar a elaboração de estratégias efetivas no apoio às comunidades escolares. Os alunos do 9º ano já passaram pelo exame.

Cerca de 80% dos alunos do 9º ano que adotaram o ensino híbrido participaram da avaliação. As provas estão sendo aplicadas de acordo com o turno de matrícula dos estudantes, seguindo os protocolos de segurança. As famílias que optaram por permanecer no remoto, mas quiserem levar os alunos para a avaliação, podem solicitar presença à escola no dia da prova.

Os alunos da Educação Especial também participaram. E, pela primeira vez na história da Educação Bilíngue de Surdos do município, os alunos surdos puderam realizar a avaliação com autonomia e em seu tempo particular, a partir de computadores individuais. Eles utilizaram um DVD com as questões da prova traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e responderam por escrito na versão impressa. O vídeo foi produzido pelo Centro de Produção de Material Adaptado da SME/FME.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, destacou que a Avaliação Diagnóstica é fundamental para que o município consiga adotar estratégias e prioridades adequadas para o contexto dos alunos da rede. O resultado poderá auxiliar as ações e projetos que serão desenvolvidos nos próximos anos.

“Precisamos identificar exatamente qual o impacto da pandemia sobre a aprendizagem dos nossos alunos. Compreender o que ocorreu é fundamental para planejarmos o desenvolvimento das políticas educacionais dos próximos anos. Este processo vai evitar que os efeitos da pandemia sejam ainda mais duradouros para o futuro dos nossos estudantes e, no médio prazo, contribuir para a melhoria da qualidade da educação de Niterói”, afirmou.

A Avaliação Diagnóstica da Rede Municipal é a primeira grande ação da Casa de Avaliação e Formação que será inaugurada, neste mês, pela SME/FME. O espaço tem como objetivo acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e auxiliar os processos formativos dos profissionais da rede.

“Tudo indica que, após um ano e meio de pandemia, as desigualdades educacionais se aprofundaram ainda mais em decorrência das diferentes condições de acesso ao ensino remoto. Por isso, estamos focados em avaliar esses impactos na aprendizagem dos estudantes da rede. Vale lembrar que uma avaliação nunca deve ser utilizada ou encarada como punição, ela é apenas mais uma entre tantas atividades pedagógicas”, explicou Bruna Werneck, coordenadora da Casa de Avaliação e Formação.

A realização da Avaliação Diagnóstica da Rede é um dos instrumentos utilizados em atendimento à deliberação nº 043/2020 do Conselho Municipal de Educação que orienta a realização do processo.