A presidente da ArtRio, Brenda Valansi, o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar e o prefeito Axel Grael, durante assinatura do termo de cooperação. - Divulgação

Publicado 06/09/2021 23:02

Niterói vai participar das comemorações pelos 90 anos do Cristo Redentor, celebrado no dia 12 de outubro. A ação é resultado de um termo de cooperação, assinado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, e o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, que vai inserir a cidade no calendário de atividades até o mês de novembro.



A programação terá início neste sete de setembro, com a abertura da exposição 90 | 25 - Ícones e Arquétipos, do estilista Oskar Metsavaht, que celebra os 90 anos do Cristo Redentor e os 25 anos de inauguração do Museu de Arte Contemporânea projetado por Oscar Niemeyer.

Segundo informações, Metsavaht elaborou uma instalação através do conjunto de obras - fotografias, pinturas e vídeos - que estabelece uma correlação entre os dois monumentos construídos em concreto armado, símbolos das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Ao traçar paralelos entre o Cristo Redentor e o MAC, o artista propõe uma reflexão sobre a importância de cada uma das construções para o modernismo brasileiro. A mostra individual integra a programação oficial da ArtRio e a visitação será de 7 de setembro a 5 de dezembro de 2021.



"O Cristo e o MAC são obras que, em linhas concretas, representam o sacro, o espiritual e o concreto. E nesta instalação convido o espectador a enxergar, através do meu olhar, os arquétipos estéticos, conceituais e artísticos comuns entre os dois monumentos", diz Metsavaht.



Para o curador Marcus de Lontra Costa, 90 | 25 - Ícones e Arquétipos amplia a percepção do público em relação às duas obras, e estabelece um diálogo com a coleção João Sattamini. "A ação de Metsavaht indicou o norte da mostra, ao identificar na iconografia arquitetônica arquétipos essenciais para a estruturação conceitual da exposição. Por isso, o conjunto de obras atua como um rizoma, comunicando-se com diversas fontes e sugerindo ao visitante valorizar as suas próprias descobertas; a curadoria atua apenas como um indutor de sentimentos, permitindo que cada um crie seu próprio caminho, suas histórias e seus encantamentos", diz Lontra.



“Oskar Metsavaht é um pluriartista brasileiro, hipersensível à estética do Cristo Redentor. Com um olhar que perpassa o original, reporta-nos ao Redentor Universal. Ninguém melhor do que ele para nos conduzir à experiência dos 90 anos do monumento símbolo do nosso país”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.



Sobre Oskar Metsavaht - Artista. Vive e trabalha entre Rio de Janeiro e Nova York. Formação acadêmica em Medicina. Desde 2011 participa de diversas exposições coletivas e realizou várias individuais, no Brasil e no exterior França, Estados Unidos, Argentina e México. Diretor criativo do studio OM.art, onde reúne seu ateliê de artes plásticas, o espaço expositivo e o estúdio para desenvolvimento e produção de projetos de arte. Fundador e diretor de criação e estilo da Osklen, ondedesign, arte e sustentabilidade compõem os pilares da marca, precursora da moda consciente que prima pela fusão entre ética e estética, comprometida com práticas sustentáveis. Ativista ambiental. Amazon Guardian. Fundador e presidente do Instituto-E, organizacao não governamental que atua como um hub aplicando conceitos e praticas do ‘Sustainable Design Thinking’ para promover um desenvolvimento humano mais sustentável por meio de projetos socioambientais. O trabalho de Oskar como artista, designer e ativista também expressa o tema da preservação da floresta, da água e do empoderamento e proteção dos povos da floresta. Membro dos Conselhos Consultivos do Instituto Inhotim e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). Embaixador da Boa Vontade da Unesco para cultura de paz e sustentabilidade.