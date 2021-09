No Plaza Shopping, a praça de alimentação funciona de 12h às 22h, com os restaurantes autorizados a seguirem um cronograma próprio, e os demais serviços abertos, de 15h às 21h. - Divulgação

No Plaza Shopping, a praça de alimentação funciona de 12h às 22h, com os restaurantes autorizados a seguirem um cronograma próprio, e os demais serviços abertos, de 15h às 21h.Divulgação

Publicado 06/09/2021 21:02

Alguns serviços em Niterói terão seu funcionamento alterado pelo feriado prolongado do Dia da Independência, comemorado nesta terça-feira (7). Para ajudar ao leitor a se organizar melhor no feriado O Dia preparou um guia do que funcionará ou não na cidade.



Bancos

Os bancos funcionarão normalmente nas localidades em que não houver nenhum feriado municipal nesta segunda (6). Já no Dia da Independência não haverá atendimento nas agências bancárias.



Shopping

Neste 7 de setembro, o Bay Market funcionará apenas das 12h às 20h. Quanto ao Plaza Shopping, a praça de alimentação funciona de 12h às 22h, com os restaurantes autorizados a seguirem um cronograma próprio, e os demais serviços abertos, de 15h às 21h.

Transportes

A CCR Barcas informou que vai operar com a grade de domingos e feriados nos dias 6 e 7 de setembro, com as travessias acontecendo de hora em hora. A linha Paquetá funciona normalmente nesta segunda (6).



Supermercados

Extra Hiper: Todas as unidades da rede funcionarão em horário normal nesta terça-feira (7). A loja de Niterói, das 7h às 23h. Por sua vez, a unidade de Itaipu funcionará das 8h às 22h.

Mercado Extra: As lojas funcionarão em horário normal nesta terça-feira (7), das 7h às 22h.

Supermarket: Todas as lojas da rede estarão abertas durante o feriadão. O horário de funcionamento varia de acordo com cada unidade, mas a maioria seguirá a grade de operação de domingos e feriados.

Assaí Atacadista: Todas as lojas funcionarão normalmente no feriado, das 7h às 22h.

Guanabara: Todas as lojas estarão abertas de 7h30 até às 22h.

Mundial: Todas as lojas funcionarão em horário normal, de 7h30 até às 21h.