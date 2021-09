O presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, disse que o encontro será a oportunidade de bate papo para explicação e de ouvir as demandas dos empresários. - Divulgação CDL

Publicado 06/09/2021 20:22 | Atualizado 06/09/2021 20:24

Com o tema; “Novos serviços digitais na Fazenda e empréstimos do Supera Mais Ágil”, A secretária municipal de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz, vai explicar os novos suportes da Prefeitura aos micro e pequenos empreendedores para a retomada econômica do município. O evento vai acontecer na terça-feira (14), às 9h, no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói.



Segundo o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, a secretária de Fazenda vai fazer uma apresentação de todos os serviços implantados pelo Executivo e de como acessá-los. “O encontro será a oportunidade de se aprender sobre os serviços on line e ouvir sobre a questão do Supera. A ideia é tratar sobre o programa de governo e de como vai funcionar este cadastramento. Vamos saber também sobre as fiscalizações e do parcelamento do IPTU, pois no ano passado, devido ao imposto mais caro, as empresas entraram em débitos. Muitas delas, em confinamento, sofreram muito e precisam se posicionar diante destas questões”, disse o presidente da CDL Niterói.

O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a AgeRio, que concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros são custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$20 mil, até R$50 mil ou até R$80 mil, dependendo do porte da empresa.