O aposentado Arthur Perlov, 90 anos, tomou a segunda dose há mais de seis meses e vai poder receber a dose de reforço na Policlínica da Engenhoca e no drive-thru da UFF. Divulgação PMN

Publicado 06/09/2021 19:03

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar nesta terça-feira (7), feriado nacional, a vacinação na Policlínica da Engenhoca, no drive-thru da UFF e no Ginásio do Colégio Gomes Pereira (primeira e segunda dose para pessoas acima de 18 anos) para a imunização contra a Covid-19. O horário de funcionamento será das 8h às 12h, com entrada na unidade até 11h30.





Segundo a Prefeitura, idosos com mais de 85 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis meses poderão receber a dose de reforço na Policlínica da Engenhoca e no drive-thru da UFF. É necessário levar os comprovantes de vacinação e de residência e documento de identidade com foto.



"A dose de reforço também será aplicada nessas unidades em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde, poderão se vacinar pessoas com imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco. Para esse grupo será necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de vacinação, laudo médico ou receita médica", afirmou a Prefeitura no texto.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a chegada do calendário de vacinação da cidade aos 12 anos, Niterói está em repescagem contínua. "Nesta terça, os postos também receberão os maiores de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose. O posto no Ginásio do Colégio Gomes Pereira realizará apenas a vacinação da primeira e segunda dose em pessoas acima de 18 anos", informou a pasta.



Locais de vacinação nesta terça (07):



Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.



Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha. (primeira e segunda dose acima de 18 anos).