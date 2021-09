Referência do piano, João Carlos Assis Brasil morre aos 76 anos. Músico não resistiu a infarto sofrido na sexta-feira - Divulgação

Publicado 06/09/2021 21:27

O pianista João Carlos de Assis Brasil, morador de Niterói, faleceu nesta segunda-feira (6), vítima de infarto. O músico, de 76 anos, mudou-se da Tijuca, na Zona Norte do Rio, para o bairro Fonseca, no final do ano passado. Assis era professor do Conservatório Brasileiro de Música, o conservatório de Niterói e da Escola de Música Villa-Lobos.



João Carlos era um pianista internacionalmente reconhecido e requisitado. Ele, inclusive, estava confirmado para tocar na abertura do Música do Museu, no último fim de semana deste mês, no Palácio São Clemente. João Carlos de Assis Brasil era irmão gêmeo do saxofonista e um dos mais aclamados instrumentistas do jazz nacional, Victor Assis Brasil, que morreu aos 35 anos.

O músico ministrava aulas no Conservatório Brasileiro de Música e no Conservatório de Niterói. Era também professor da Escola de Música Villa-Lobos, no centro do Rio de Janeiro. A instituição o homenageou por meio de uma mensagem nas redes sociais. "Era considerado uma lenda viva do piano brasileiro. Aprimorou-se na música popular americana, como nas trilhas de clássicos do cinema e do jazz, e retornou ao Brasil como um fenômeno do piano", diz o texto.