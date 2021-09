O professor Fábio Passos, vice-reitor e pesquisador da Escola de Engenharia, vai concorrer a próxima edição do prêmio Eni Award 2022. - Divulgação internet

O professor Fábio Passos, vice-reitor e pesquisador da Escola de Engenharia, vai concorrer a próxima edição do prêmio Eni Award 2022.Divulgação internet

Publicado 09/09/2021 21:11 | Atualizado 09/09/2021 21:19

O professor de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Niterói, Fábio Passos, foi convidado pela organização do Eni Award 2022 para concorrer à próxima edição do Prêmio. Conhecido como ‘Nobel da Energia e Sustentabilidade", o prêmio é voltada a cientistas e pesquisadores de todo o mundo com foco em pesquisas na área de reações químicas e petróleo, com ênfase na preservação do meio ambiente.

Procurado por O Dia Fábio Passos falou que o Eni Award é um prêmio que reconhece o trabalho de pesquisadores e cientistas da área de energia e sustentabilidade em todo mundo. "Tive a grata de satisfação das minhas pesquisas terem chamado a atenção do comitê organizador, de forma que fui convidado a submeter minha candidatura ao prêmio. Certamente, é a valorização das pesquisas na área de Catálise Heterogênea para o desenvolvimento de processos químicos sustentáveis que realizamos na UFF, junto com demais professores e alunos, mas também fruto do trabalho da comunidade científica brasileira na área. Bom saber que apesar das dificuldades, continuamos a produzir trabalhos científicos de reconhecimento internacional", enfatizou o professor.

Pelas redes sociais o reitor da Universidade, Antônio Claúdio Nobrega, parabenizou o pesquisador da Escola de Engenharia. "A organização do evento identificou o alto impacto de suas pesquisas e o convidou a concorrer ao prêmio", comemorou o reitor.

"É com muita alegria que celebramos o convite realizado pela organização do Eni Award 2022 ao professor Fábio Passos, vice-reitor e pesquisador da Escola de Engenharia, para concorrer a próxima edição do prêmio. Esta é uma premiação voltada a cientistas e pesquisadores de todo o mundo com foco em questões relacionadas à energia e sustentabilidade. Fabio é referência em pesquisas na área de reações químicas e petróleo, com ênfase na preservação do meio ambiente. A organização do evento identificou o alto impacto de suas pesquisas e o convidou a concorrer ao prêmio. Destaco também a integração academia-serviço nas atividades desempenhadas pelo professor que, além das ações de ensino, pesquisa e extensão, coordena o recente comitê de eficiência energética da UFF. Fábio tem sido um dedicado e leal parceiro na condução da Universidade em meio a tantos desafios", ressaltou na postagem o reitor da UFF, Antônio Cláudio.