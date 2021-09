Como parte da celebração, o desafio lançado para as cidades foi que um ponto turístico fosse iluminado com as cores da campanha - Divulgação

Como parte da celebração, o desafio lançado para as cidades foi que um ponto turístico fosse iluminado com as cores da campanhaDivulgação

Publicado 09/09/2021 20:20 | Atualizado 09/09/2021 21:15

A Câmara dos Vereadores de Niterói está com quase tudo pronto para ser iluminada com as cores azul, branca e vermelha do World Marrow Donor Day (WMDD), na próxima sexta-feira (17). Desde 2015, todo 3° sábado do mês de setembro é comemorado o Dia Mundial do Doador de medula óssea. A data foi criada pela World Marrow Donor Association (WMDA), e este ano o evento mostrará um circuito de todos os prédios iluminados ao redor do mundo.

"Esta é uma causa nobre e muito importante. Eu e meus colegas do parlamento nos sentimos honrados em participar desta ação de conscientização para a doação de medula óssea e cordão umbilical. A Câmara é a casa do povo niteroiense e é simbólico este convite por parte da Ong Davida e do WMDD em sediar esta ação", disse o presidente da Câmara Milton Cal.



PROCEDIMENTO – Existem três formas de doar medula: pelo cordão umbilical, sangue periférico ou punção - sendo as duas últimas as mais comuns. O método por punção retira, com agulha, a medula armazenada no osso da bacia.



O procedimento de sangue periférico, também chamado de aférese, é realizado como uma doação de sangue normal. Segundo os médicos, os métodos são muito simples e duram, em média, 90 minutos.

DOAÇÃO DE MEDULA – Para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa, incapacitante ou neoplásica, como câncer, hematológica ou do sistema imunológico.



O interessado em se tornar um doador deve ir até o Hemocentro mais próximo e realizar cadastro no Redome. Após essa etapa, é coletada uma pequena amostra de sangue para constar nos registros de compatibilidade.